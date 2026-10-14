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Опубликовано 14 октября, 16:01

Пожарище в здании Saudi Aramco после удара хуситов сняли на видео

На видео попал удар хуситов по зданию Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Обложка © Х / ColdBrief

Обложка © Х / ColdBrief

Здание государственной нефтяной компании Saudi Aramco в саудовском Дахране получило сильные повреждения после удара йеменского движения «Ансар Аллах» 13 октября. На появившихся в соцсетях кадрах видно, как после удара в небо поднимается столб пламени.

В Саудовской Аравии масштабный пожар в штаб-квартире нефтяной компании Saudi Aramco в результате удара хуситов. Видео © Х / ColdBrief, NurSyahbana9

В здании начался пожар, который распространился на несколько этажей. По данным агентства Reuters, часть сотрудников компании перевели на удалённый режим работы.

При этом деятельность Saudi Aramco продолжается в штатном режиме. Некоторые рабочие функции после произошедшего перераспределили между другими офисами компании.

Источники Reuters не уточнили масштаб повреждений и количество пострадавших. Также не сообщается, какие именно помещения оказались затронуты огнём.

Удар произошёл 13 октября в Дахране, где расположены объекты Saudi Aramco. Компания является государственной нефтяной корпорацией Саудовской Аравии.

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Атаки на объекты Saudi Aramco уже происходили на фоне противостояния Саудовской Аравии с йеменскими хуситами. В начале октября Life.ru сообщал, что хуситы заявили об ударе по нефтяному объекту в Эр-Рияде, после которого на территории предприятия возник крупный пожар. Через несколько дней движение вновь заявило об ударах по нефтяной инфраструктуре королевства. 4 октября хуситы сообщили об атаках баллистическими ракетами и беспилотниками на объекты Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. При этом саудовские власти не во всех случаях подтверждали заявления хуситов. В частности, после сообщений об атаке на объект Aramco в Эр-Рияде официального подтверждения причины возникшего там пожара не поступало.

Больше новостей о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе «Война на Ближнем Востоке» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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