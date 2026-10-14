Пожарище в здании Saudi Aramco после удара хуситов сняли на видео

Здание государственной нефтяной компании Saudi Aramco в саудовском Дахране получило сильные повреждения после удара йеменского движения «Ансар Аллах» 13 октября. На появившихся в соцсетях кадрах видно, как после удара в небо поднимается столб пламени.

В Саудовской Аравии масштабный пожар в штаб-квартире нефтяной компании Saudi Aramco в результате удара хуситов. Видео © Х / ColdBrief, NurSyahbana9

В здании начался пожар, который распространился на несколько этажей. По данным агентства Reuters, часть сотрудников компании перевели на удалённый режим работы.

При этом деятельность Saudi Aramco продолжается в штатном режиме. Некоторые рабочие функции после произошедшего перераспределили между другими офисами компании.

Источники Reuters не уточнили масштаб повреждений и количество пострадавших. Также не сообщается, какие именно помещения оказались затронуты огнём.

Удар произошёл 13 октября в Дахране, где расположены объекты Saudi Aramco. Компания является государственной нефтяной корпорацией Саудовской Аравии.