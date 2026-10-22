Хуситы заявили о точном ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии

Йеменские хуситы заявили о ракетном ударе по зданию Министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. По утверждению военного представителя движения «Ансар Аллах» Яхьи Сариа, для атаки использовалась баллистическая ракета.

«Вооруженные силы Йемена за последние 48 часов провели четыре высокоточные военные операции с применением баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, первая из них была направлена против здания министерства обороны в столице Саудовской Аравии», — написал Сариа в Telegram-канале.

Помимо военного ведомства, под удар, по словам представителя хуситов, попала инфраструктура государственной нефтяной компании Saudi Aramco в городе Янбу на западном побережье королевства.

Всего за двое суток движение заявило о четырёх операциях против Саудовской Аравии.

Атака стала продолжением обострившегося противостояния между хуситами и Саудовской Аравией. В последние недели движение неоднократно сообщало об ударах по военным и энергетическим объектам королевства.

Ранее хуситы объявили почти всё воздушное пространство Саудовской Аравии зоной боевых действий, сделав исключение только для Мекки и Медины. Представитель движения Яхья Сариа предупредил авиакомпании об опасности полётов над территорией королевства.

Life.ru подробно рассказывал об истоках многолетнего конфликта между хуситами и Саудовской Аравией. Противостояние обострилось в 2015 году, когда Эр-Рияд возглавил военную коалицию в поддержку международно признанного правительства Йемена. В 2022 году стороны перешли к перемирию при посредничестве ООН, однако полноценного мирного соглашения так и не заключили. Основными причинами конфликта остаются борьба за власть в Йемене, контроль над территориями и безопасность саудовских границ.