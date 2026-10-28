Иранский козырь: Востоковед объяснил, как хуситов обернули против Трампа

Удары хуситов по Саудовской Аравии позволяют Ирану давить на Дональда Трампа через угрозу нефтяному рынку, считает эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По его оценке, повреждение инфраструктуры одного из крупнейших производителей нефти способно повлиять на цены и осложнить положение президента США перед выборами.

Поводом для комментария стали сообщения СМИ о предложении Эр-Рияда передать хуситам миллиард долларов через Иран в обмен на прекращение огня. Востоковед назвал такой платёж данью. По его мнению, саудовские власти больше обеспокоены угрозой нефтяным объектам, чем потерей отдельных участков территории, а Тегеран стремится использовать королевство для защиты от давления Вашингтона.

«Сейчас Иран очень умело использует этот козырь и побить его крайне сложно. Руками хуситов он бьёт Трампу под дых, а может быть даже и ниже, в более болезненное место, учитывая то, что у него намечаются серьёзные проблемы на выборах», — заявил собеседник НСН.