Саудовская коалиция пообещала ответ хуситам на удар по аэропорту в Эр-Рияде

Коалиция во главе с Саудовской Аравией возложила на йеменских хуситов ответственность за удар ракетный по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Альянс назвал произошедшее военным преступлением и пообещал ответить на атаку.

«Террористическое нападение, совершённое хуситскими формированиями в субботу на один из пассажирских терминалов Международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде, приведшее к гибели и ранениям гражданских лиц среди пассажиров и сотрудников аэропорта, квалифицируется как полномасштабное военное преступление», — говорится в заявлении официального представителя коалиции Турки аль-Малики в соцсети X.

Аль-Малики также сообщил, что командование объединённых сил коалиции намерено дать решительный ответ на атаку. По его словам, альянс будет действовать в соответствии с международным гуманитарным правом и общепринятыми нормами.

Напомним, ракетный удар по аэропорту Эр-Рияда привёл к гибели около 12 человек. Число пострадавших превысило 300. Удар также нанёс значительный ущерб зданиям терминалов.