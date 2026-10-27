ПВО Саудовской Аравии сбила две ракеты над Эр-Риядом, есть повреждения

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, выпущенные йеменскими хуситами по Эр-Рияду. Обломки упали на территории столицы королевства, повредив несколько объектов. Об этом сообщило Главное управление гражданской обороны страны.

«Управление гражданской обороны зафиксировало падение фрагментов двух баллистических ракет в Эр-Рияде после их перехвата и уничтожения», — говорится в заявлении ведомства, которое приводит Саудовское агентство печати.

По данным саудовских властей, в результате падения обломков повреждения получили здание, строящийся объект и автомобиль. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ответственность за ракетный удар приписывается йеменскому движению «Ансар Аллах». Его военный представитель Яхья Сариа ранее утверждал, что хуситам удалось нанести прямой удар по зданию Министерства обороны Саудовской Аравии. Независимого подтверждения поражения военного ведомства нет.

Атака произошла на фоне продолжающегося обмена ударами между хуситами и возглавляемой Саудовской Аравией военной коалицией. В последние дни средства ПВО королевства неоднократно перехватывали ракеты и беспилотники, направленные на различные районы страны.