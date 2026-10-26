Аравийская коалиция уничтожила две ракетные установки хуситов в столице Йемена
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Силы коалиции в поддержку легитимности в Йемене нанесли удар по ракетной инфраструктуре хуситов в Сане после запуска баллистической ракеты в направлении Эр-Рияда. Об этом сообщил официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики в соцсети X.
По его словам, саудовские средства ПВО перехватили и уничтожили ракету, направленную на столицу королевства. Кроме того, одну из двух поражённых в Сане установок, как утверждается, использовали для этого запуска. Коалиция заявила, что продолжит операцию против ракетной сети хуситов.
Ранее представитель коалиции сообщал о ракетных угрозах со стороны Саны и провинций Саада и Амран. По его данным, разведка также отслеживала пусковую установку в небе над йеменской столицей.
Ранее хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ракетных ударов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде и двум военным объектам на юге Саудовской Аравии. По утверждению мятежников, для атак использовались десятки баллистических ракет. Представитель движения также обратился к международным авиакомпаниям и пассажирам с призывом отказаться от полётов через аэропорт Эр-Рияда. Сариа назвал воздушную гавань небезопасной из-за угрозы новых ударов.