Аравийская коалиция уничтожила две ракетные установки хуситов в столице Йемена

Силы коалиции в поддержку легитимности в Йемене нанесли удар по ракетной инфраструктуре хуситов в Сане после запуска баллистической ракеты в направлении Эр-Рияда. Об этом сообщил официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики в соцсети X.

По его словам, саудовские средства ПВО перехватили и уничтожили ракету, направленную на столицу королевства. Кроме того, одну из двух поражённых в Сане установок, как утверждается, использовали для этого запуска. Коалиция заявила, что продолжит операцию против ракетной сети хуситов.

Ранее представитель коалиции сообщал о ракетных угрозах со стороны Саны и провинций Саада и Амран. По его данным, разведка также отслеживала пусковую установку в небе над йеменской столицей.