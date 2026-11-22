Йеменские хуситы объявили об ударе по нефтеперерабатывающему заводу на западе Саудовской Аравии. О проведении двух военных операций заявил представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Первой целью, по словам Сариа, стал НПЗ в городе Рабиг. Представитель хуситов утверждает, что удар пришёлся точно по намеченному объекту.

«Мы провели две точечные военные операции в глубине территории Саудовской Аравии. Целью первой операции стал нефтеперерабатывающий завод в Рабиге, удар был точным», — заявил Сариа.

Вторую операцию, как рассказал представитель движения, провели в два этапа. Её целью была радиолокационная станция в районе Ад-Давасир, примерно в 650 километрах к югу от Эр-Рияда.

Ранее Life.ru сообщал о заявлении хуситов об ударах по двум нефтяным станциям возле Эр-Рияда. Тогда Яхья Сариа рассказал об атаке беспилотников на насосную станцию трубопровода «Восток — Запад», по которому нефть транспортируют к портам Красного моря в обход Ормузского пролива.