Хуситы заявили об ударах БПЛА по двум нефтяным станциям у Эр-Рияда
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Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке на две нефтеперекачивающие станции в районе Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. По утверждению повстанцев, удары были нанесены двумя беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.
«Наши вооружённые силы атаковали нефтеперекачивающие станции номер 5 и 6 на трубопроводе «Восток — Запад» в районе Эр-Рияда с помощью двух беспилотников», — написал Сариа.
Представитель хуситов утверждает, что операция успешно достигла поставленных целей.
Нефтепровод «Восток — Запад» является одним из ключевых маршрутов транспортировки нефти в королевстве. Он соединяет месторождения восточной части страны с портовой инфраструктурой на побережье Красного моря.
Ранее йеменские хуситы заявили о ракетных ударах по международному аэропорту имени короля Халида и финансовому центру Эр-Рияда. По словам представителя «Ансар Аллах», для атаки использовались две баллистические ракеты, и цели якобы были достигнуты. Однако власти Саудовской Аравии опровергли заявления об успешном поражении объектов, сообщив, что обе ракеты были перехвачены и уничтожены средствами противовоздушной обороны.