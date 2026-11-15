Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке на две нефтеперекачивающие станции в районе Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. По утверждению повстанцев, удары были нанесены двумя беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Наши вооружённые силы атаковали нефтеперекачивающие станции номер 5 и 6 на трубопроводе «Восток — Запад» в районе Эр-Рияда с помощью двух беспилотников», — написал Сариа.

Представитель хуситов утверждает, что операция успешно достигла поставленных целей.

Нефтепровод «Восток — Запад» является одним из ключевых маршрутов транспортировки нефти в королевстве. Он соединяет месторождения восточной части страны с портовой инфраструктурой на побережье Красного моря.