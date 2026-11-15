СМИ сообщают о взрывах возле опорного пункта «Хезболлы» в Ираке
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В иракской провинции Бабиль прогремели взрывы неподалёку от одного из опорных пунктов проиранской вооружённой группировки «Катаиб Хезболла». Об этом сообщает аккаунт DDF News в социальной сети X.
По данным источника, взрывы были слышны в округе Эль-Мусайиб на севере провинции Бабиль, недалеко от района Джурф-эс-Сахр. Эта территория считается одним из главных опорных пунктов иракской группировки «Катаиб Хезболла», поддерживаемой Ираном.
На опубликованных кадрах видны сильное пламя и густой дым, поднимающийся над местом происшествия. В другом сообщении говорится, что в сторону района взрывов предположительно направляются автомобили с бойцами шиитских вооружённых формирований.
При этом причина взрывов остаётся неизвестной. Информации о погибших, пострадавших и масштабах разрушений пока нет. Также не подтверждено, что целью предполагаемой атаки стал именно штаб «Катаиб Хезболла».
Группировка «Катаиб Хезболла» действует на территории Ирака и поддерживает тесные связи с Ираном. Её формирования неоднократно становились объектами военных ударов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В прошлом ответственность за некоторые подобные операции брали на себя США.
Ранее Life.ru сообщал об американских авиаударах по объектам проиранской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке. В январе 2024 года Пентагон объявил о поражении трёх объектов, связанных с вооружённым формированием и его союзниками. В Вашингтоне тогда объяснили операцию ответом на нападения на американские военные базы в регионе.