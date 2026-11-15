В иракской провинции Бабиль прогремели взрывы неподалёку от одного из опорных пунктов проиранской вооружённой группировки «Катаиб Хезболла». Об этом сообщает аккаунт DDF News в социальной сети X.

По данным источника, взрывы были слышны в округе Эль-Мусайиб на севере провинции Бабиль, недалеко от района Джурф-эс-Сахр. Эта территория считается одним из главных опорных пунктов иракской группировки «Катаиб Хезболла», поддерживаемой Ираном.

На опубликованных кадрах видны сильное пламя и густой дым, поднимающийся над местом происшествия. В другом сообщении говорится, что в сторону района взрывов предположительно направляются автомобили с бойцами шиитских вооружённых формирований.

При этом причина взрывов остаётся неизвестной. Информации о погибших, пострадавших и масштабах разрушений пока нет. Также не подтверждено, что целью предполагаемой атаки стал именно штаб «Катаиб Хезболла».

Группировка «Катаиб Хезболла» действует на территории Ирака и поддерживает тесные связи с Ираном. Её формирования неоднократно становились объектами военных ударов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В прошлом ответственность за некоторые подобные операции брали на себя США.