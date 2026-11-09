США добиваются от Ирака сокращения числа пограничных переходов с Ираном до двух, рассчитывая ограничить торговлю между странами. Однако Багдад не торопится выполнять это требование: закрытие действующих пунктов может серьёзно ударить по иракской экономике. Об этом заявил министр иностранных дел страны Фуад Хусейн в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам министра, Вашингтон продолжает настаивать на закрытии большинства переходов. Один из двух пунктов, которые американская сторона предлагает сохранить, расположен в Иракском Курдистане. При этом окончательного решения пока нет — иракские власти обсуждают этот вопрос с представителями США.

Проблема для Багдада заключается в том, что приграничная торговля не ограничивается несколькими крупными таможенными пунктами. Между государствами действует множество официальных и полуофициальных переходов. Их закрытие затронет сложившиеся торговые маршруты и может осложнить снабжение иракского рынка. Последствия экономического противостояния вокруг Ирана уже отражаются на самом Ираке. В том же интервью Хусейн оценил потери страны из-за войны и перебоев с нефтяным экспортом через Ормузский пролив примерно в 60 млрд долларов. Багдаду удалось договориться с Вашингтоном и Тегераном о возобновлении поставок нефти по маршруту вблизи Омана.

В октябре иракские власти закрыли переход Эш-Шиб на границе с Ираном. Тогда причиной назвали модернизацию инфраструктуры, улучшение логистики и борьбу с контрабандой наркотиков и поддельной валюты. В Багдаде отрицали связь этого решения с давлением США.

Тем временем Ирак выразил готовность расширить сотрудничество с Россией в нефтегазовой отрасли, включая использование российских технологий и создание совместных предприятий. Багдад рассчитывает использовать российский опыт для более эффективного освоения природных ресурсов.