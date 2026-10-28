Ирак выразил готовность развивать нефтегазовое сотрудничество с Россией

Ирак заинтересован в расширении сотрудничества с Россией в нефтегазовой отрасли, включая использование российских технологий и создание совместных предприятий. Об этом сообщил заместитель министра нефти Ирака по газовым вопросам Иззат Сабер Исмаил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Форума стран — экспортёров газа в Москве.

Как сообщили в Министерстве нефти Ирака, Багдад рассчитывает использовать российский опыт для более эффективного освоения природных ресурсов. Одним из перспективных направлений власти страны считают создание совместных проектов, которые помогут развивать энергетическую инфраструктуру и расширять возможности местной нефтегазовой промышленности.

Во время встречи Исмаил также передал Путину приветствия от президента и премьер-министра Ирака. По словам замминистра, руководство республики намерено укреплять двусторонние отношения и расширять экономическое взаимодействие с Москвой.

Иракская делегация принимает участие в восьмом саммите Форума стран — экспортёров газа, который проходит 27 октября в российской столице. Сейчас Багдад имеет статус наблюдателя в организации, однако заинтересован в получении полноценного членства.

Ранее Иззат Сабер Исмаил сообщил, что Ирак за последние пять лет значительно увеличил инвестиции в газовую отрасль. Власти страны рассчитывают не только удовлетворить внутренний спрос на топливо, но и в перспективе выйти на международные рынки.