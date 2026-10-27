«Россия открыта»: Путин пригласил партнёров к обмену газовыми технологиями

Россия готова развивать международное сотрудничество и обмениваться технологическими разработками в газовой отрасли. Об этом президент Владимир Путин заявил на восьмом саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.

«Россия открыта для сотрудничества, для обмена технологическими разработками в газовой сфере. Предлагаю обсудить подходы к такой работе и наладить её в рамках нашего форума», — сказал российский лидер.

Саммит проходит 27 октября в московском Центре международной торговли. Форум объединяет крупнейшие газодобывающие государства. По данным помощника президента Юрия Ушакова, на страны ФСЭГ приходится около 70% доказанных мировых запасов газа. Они также обеспечивают 38% мировой добычи топлива.

Участники встречи обсуждают перспективы мирового газового рынка и развитие сотрудничества. Как ранее сообщал Life.ru, по итогам саммита планируется принять Московскую декларацию. В документе намерены закрепить подходы к обеспечению надёжных поставок газа, развитию экспортных маршрутов и формированию справедливых цен.

Ещё 14 октября Путин выступил за расширение международного взаимодействия в энергетике. В приветствии участникам Российской энергетической недели президент обратил внимание на важность безопасности логистических маршрутов и выразил надежду на продолжение обсуждений на саммите ФСЭГ.