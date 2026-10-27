Путин провёл переговоры с председателем президентского совета Ливии в Кремле

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи в Кремле. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, включая торгово-экономические отношения.

Встреча состоялась 27 октября в рамках VIII саммита Форума стран — экспортёров газа. Российский лидер отметил, что непростая международная обстановка не препятствует развитию торговых отношений между Москвой и Триполи.

Российский лидер отметил, что Москва и Триполи продолжают развивать взаимную торговлю даже на фоне сложной обстановки в мировой политике и экономике. Путин также выразил заинтересованность в восстановлении полноценной работы совместной межправительственной комиссии.

«Несмотря на сложную ситуацию в международной политике, в экономике, взаимная торговля продолжает развиваться. В апреле в Москве состоялась первая встреча сопредседателей совместной межправкомиссии. Мы, конечно, заинтересованы в скорейшем возобновлении её полноценной деятельности», — сказал глава государства.

По словам президента, представители двух стран уже предприняли шаги для возобновления работы межправительственного механизма. В апреле в Москве состоялись первые переговоры сопредседателей комиссии, которая занимается вопросами двустороннего взаимодействия.