Путин провёл переговоры с председателем президентского совета Ливии в Кремле
Мухаммед аль-Менфи. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провёл переговоры с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи в Кремле. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, включая торгово-экономические отношения.
Встреча состоялась 27 октября в рамках VIII саммита Форума стран — экспортёров газа. Российский лидер отметил, что непростая международная обстановка не препятствует развитию торговых отношений между Москвой и Триполи.
Российский лидер отметил, что Москва и Триполи продолжают развивать взаимную торговлю даже на фоне сложной обстановки в мировой политике и экономике. Путин также выразил заинтересованность в восстановлении полноценной работы совместной межправительственной комиссии.
«Несмотря на сложную ситуацию в международной политике, в экономике, взаимная торговля продолжает развиваться. В апреле в Москве состоялась первая встреча сопредседателей совместной межправкомиссии. Мы, конечно, заинтересованы в скорейшем возобновлении её полноценной деятельности», — сказал глава государства.
По словам президента, представители двух стран уже предприняли шаги для возобновления работы межправительственного механизма. В апреле в Москве состоялись первые переговоры сопредседателей комиссии, которая занимается вопросами двустороннего взаимодействия.
Ранее Владимир Путин провёл переговоры с президентом Мозамбика Даниэлом Франсишку Шапу в Москве. Встреча состоялась после пленарного заседания VIII саммита Форума стран — экспортёров газа 27 октября. Мозамбик участвует в работе организации в качестве наблюдателя и заинтересован в привлечении инвестиций для развития энергетики. Во время саммита Шапу отметил российский опыт в сфере добычи природного газа и подготовки специалистов для отрасли. Москва и Мапуту также развивают сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании. Совместные экономические проекты стороны координируют через межправительственную комиссию. Одним из перспективных направлений остаётся освоение газовых месторождений Мозамбика.