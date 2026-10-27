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Опубликовано 27 октября, 23:41

Путин провёл переговоры с председателем президентского совета Ливии в Кремле

Мухаммед аль-Менфи. Обложка © kremlin.ru

Мухаммед аль-Менфи. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи в Кремле. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, включая торгово-экономические отношения.

Встреча состоялась 27 октября в рамках VIII саммита Форума стран — экспортёров газа. Российский лидер отметил, что непростая международная обстановка не препятствует развитию торговых отношений между Москвой и Триполи.

Российский лидер отметил, что Москва и Триполи продолжают развивать взаимную торговлю даже на фоне сложной обстановки в мировой политике и экономике. Путин также выразил заинтересованность в восстановлении полноценной работы совместной межправительственной комиссии.

«Несмотря на сложную ситуацию в международной политике, в экономике, взаимная торговля продолжает развиваться. В апреле в Москве состоялась первая встреча сопредседателей совместной межправкомиссии. Мы, конечно, заинтересованы в скорейшем возобновлении её полноценной деятельности», — сказал глава государства.

По словам президента, представители двух стран уже предприняли шаги для возобновления работы межправительственного механизма. В апреле в Москве состоялись первые переговоры сопредседателей комиссии, которая занимается вопросами двустороннего взаимодействия.

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Ранее Владимир Путин провёл переговоры с президентом Мозамбика Даниэлом Франсишку Шапу в Москве. Встреча состоялась после пленарного заседания VIII саммита Форума стран — экспортёров газа 27 октября. Мозамбик участвует в работе организации в качестве наблюдателя и заинтересован в привлечении инвестиций для развития энергетики. Во время саммита Шапу отметил российский опыт в сфере добычи природного газа и подготовки специалистов для отрасли. Москва и Мапуту также развивают сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании. Совместные экономические проекты стороны координируют через межправительственную комиссию. Одним из перспективных направлений остаётся освоение газовых месторождений Мозамбика.

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Антон Голыбин
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