Хуситы заявили о ракетных ударах по аэропорту и финансовому центру Эр-Рияда
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Йеменское движение «Ансар Алла» заявило о запуске двух баллистических ракет по международному аэропорту имени короля Халида и финансовому центру в Эр-Рияде. Военный представитель хуситов Яхья Сариа утверждает, что операция достигла поставленных целей.
«Наши вооруженные силы нанесли удар двумя баллистическими ракетами по международному аэропорту имени короля Халида и финансовому центру в Эр-Рияде. Операция успешно достигла поставленной цели», — говорится в заявлении Сариа, опубликованном в его Telegram-канале.
При этом власти Саудовской Аравии сообщили о перехвате двух баллистических ракет, выпущенных в направлении столицы. По словам представителя возглавляемой королевством военной коалиции Турки аль-Малики, обе цели были уничтожены средствами противовоздушной обороны.
Ранее Life.ru сообщал об атаке хуситов на аэропорт Эр-Рияда 11 ноября. Тогда движение «Ансар Алла» заявило о запуске трёх крылатых ракет по воздушной гавани имени короля Халида. Саудовская сторона, в свою очередь, сообщила об уничтожении всех трёх ракет средствами ПВО.
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