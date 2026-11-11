Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде с применением трёх крылатых ракет. Ещё одной целью, по утверждению мятежников, стала нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии в районе города Янбу, сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на военного представителя движения Яхью Сариа.

«Наши вооружённые силы смогли атаковать Международный аэропорт им. короля Халида в Эр-Рияде тремя крылатыми ракетами», — заявил Сариа.

Кроме того, хуситы объявили об ударе беспилотника по насосной станции № 11 в районе Янбу. Представитель «Ансар Аллах» подчеркнул, что операции движения направлены исключительно против нефтяных объектов и военных баз королевства.

Сариа также отверг сообщение саудовской стороны о перехвате дрона в воздушном пространстве Мекки, назвав его недостоверным.

Между тем официальный представитель возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил, что силы ПВО уничтожили три крылатые ракеты, направлявшиеся в сторону саудовской столицы.