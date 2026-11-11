Йеменские хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда
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Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде с применением трёх крылатых ракет. Ещё одной целью, по утверждению мятежников, стала нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии в районе города Янбу, сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на военного представителя движения Яхью Сариа.
«Наши вооружённые силы смогли атаковать Международный аэропорт им. короля Халида в Эр-Рияде тремя крылатыми ракетами», — заявил Сариа.
Кроме того, хуситы объявили об ударе беспилотника по насосной станции № 11 в районе Янбу. Представитель «Ансар Аллах» подчеркнул, что операции движения направлены исключительно против нефтяных объектов и военных баз королевства.
Сариа также отверг сообщение саудовской стороны о перехвате дрона в воздушном пространстве Мекки, назвав его недостоверным.
Между тем официальный представитель возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил, что силы ПВО уничтожили три крылатые ракеты, направлявшиеся в сторону саудовской столицы.
Ранее Life.ru сообщал, что при авиаударах возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по Йемену погибли не менее 33 человек, ещё 39 получили ранения. По данным Минздрава правительства хуситов, среди жертв атаки оказались 13 детей и восемь женщин. Утверждается, что самолёты коалиции атаковали жилые дома, дороги и автомобили экстренных служб, включая прибывшие на помощь бригады скорой помощи.