Не менее 33 человек погибли в результате авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по деревне Эш-Шария к востоку от Саны. Ещё 39 жителей получили ранения. Об этом сообщил представитель Минздрава в правительстве хуситов Анис аль-Асбахи.

Согласно обновлённой статистике, среди погибших 13 детей и восемь женщин. Среди пострадавших также 13 детей и десять женщин. По утверждению йеменской стороны, авиация атаковала жилые дома, дороги и машины экстренных служб. Под удар попали бригады скорой помощи и гражданской обороны, прибывшие для ликвидации последствий налётов.

В сводке за 8 ноября Минздрав хуситов также сообщил, что с начала последнего обострения в результате ударов погибли 340 человек, ещё 724 получили ранения.

Ранее хуситы заявили о шести военных операциях против объектов Саудовской Аравии и поддерживаемых ею сил в Йемене. Среди предполагаемых целей оказались международный аэропорт Эр-Рияда и нефтяные предприятия Saudi Aramco. Для атак хуситы использовали баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Удары, как утверждает представитель движения, затронули энергетическую инфраструктуру королевства и позиции саудовских военнослужащих.