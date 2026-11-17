Нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии вновь оказалась под ударом йеменских хуситов. Представители движения «Ансар Аллах» объявили о двух атаках беспилотников на перекачивающие станции стратегического нефтепровода «Восток — Запад» к западу от Эр-Рияда. По утверждению военного представителя группировки Яхьи Сариа, в результате ударов на объектах вспыхнули крупные пожары.

Для проведения операций хуситы, по их словам, задействовали пять беспилотников. Первой целью стала насосная станция № 9, которую атаковали в два этапа с использованием трёх дронов. Затем ещё два аппарата направили на станцию № 8, расположенную на том же нефтепроводе.

«Наши вооружённые силы провели две военные операции. В ходе первой тремя беспилотниками в два этапа была атакована насосная станция номер 9 на трубопроводе Восток — Запад к западу от Эр-Рияда», — написал Сариа в своём Telegram-канале.

Представитель движения утверждает, что обе операции завершились успешно и привели к масштабным возгораниям. При этом власти Саудовской Аравии пока не подтвердили ни поражение объектов, ни сообщения о пожарах.

Нефтепровод «Восток — Запад» имеет стратегическое значение для саудовского экспорта нефти. Он позволяет транспортировать сырьё из восточной части королевства к портам Красного моря, минуя Ормузский пролив. На фоне перебоев с судоходством через пролив значение этого маршрута существенно возросло.

Это уже не первое за последние дни заявление хуситов об ударах по нефтяной инфраструктуре королевства. Ранее движение сообщало об атаках на другие насосные станции того же трубопровода, а также на объекты в районе Эр-Рияда. Саудовские власти при этом неоднократно объявляли о перехвате ракет и беспилотников, оспаривая заявления мятежников об успешном поражении целей.