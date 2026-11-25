Россия считает недопустимыми любые удары по гражданским объектам независимо от места их совершения. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Георгий Борисенко, комментируя атаку хуситов на небоскрёб в Эр-Рияде.

Российский дипломат подчеркнул, что позиция Москвы распространяется на любые нападения на гражданскую инфраструктуру.

«Выражаем солидарность с нашими саудовскими друзьями в связи с тем, что страдает их мирное население в результате этих атак, получает повреждения инфраструктура», — добавил замглавы МИД.