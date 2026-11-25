«Недопустимо в любом месте»: В МИД РФ отреагировали на атаку хуситов в Эр-Рияде
МИД РФ назвал недопустимыми удары по гражданским объектам в Эр-Рияде
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Россия считает недопустимыми любые удары по гражданским объектам независимо от места их совершения. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Георгий Борисенко, комментируя атаку хуситов на небоскрёб в Эр-Рияде.
Российский дипломат подчеркнул, что позиция Москвы распространяется на любые нападения на гражданскую инфраструктуру.
«Выражаем солидарность с нашими саудовскими друзьями в связи с тем, что страдает их мирное население в результате этих атак, получает повреждения инфраструктура», — добавил замглавы МИД.
Напомним, 24 ноября одна из башен финансового центра в столице Саудовской Аравии подверглась нападению. Власти королевства квалифицировали произошедшее как террористическую атаку. В результате удара пострадали 11 человек. Это уже не первое нападение на деловой квартал Эр-Рияда за последнее время: аналогичный инцидент произошёл 19 ноября.