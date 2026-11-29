Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о серии атак на военные и гражданские объекты Саудовской Аравии. Как сообщило военное ведомство движения, целями пяти операций стали международный аэропорт Эр-Рияда, радиолокационные станции, предприятия нефтегазовой отрасли и электростанции.

«Нанесён удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Кроме того, атакам подверглись и были выведены из строя две радиолокационные станции в городах Абха и Хамис-Мушайт на юго-западе королевства», — заявили представители движения.

По их утверждению, все пять операций достигли своих целей.

Тем временем арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила об отражении ракетной атаки. Военные заявили, что перехватили две баллистические ракеты, которые хуситы выпустили в направлении Восточной провинции королевства.