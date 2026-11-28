Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила об отражении ракетной атаки на Эр-Рияд. По данным коалиции, крылатую ракету в направлении саудовской столицы выпустили бойцы йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

«Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что перехватила и уничтожила крылатую ракету, запущенную йеменскими хуситами по Эр-Рияду», — указано в сообщении объединения.

Ранее Life.ru писал, что йеменские хуситы заявили об атаке на нефтеперерабатывающий завод Рас-Таннура в Саудовской Аравии. Представители движения утверждали, что удар беспилотников привёл к пожару на территории предприятия. Саудовские военные сообщили о перехвате четырёх дронов в районе НПЗ, однако информацию о прямом попадании в завод не подтвердили.