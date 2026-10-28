Аль-Менфи: Ливия ждёт возвращения в страну российских нефтяных компаний

Ливия рассчитывает возобновить сотрудничество с российскими нефтяными компаниями и привлечь их к развитию энергетической отрасли страны. Об этом председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи заявил на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Мы надеемся, что российские нефтяные компании вернутся в Ливию и окажут влияние на развитие этого жизненно важного сектора в нашей стране», — сказал аль-Менфи.

Ливийский политик отметил, что нефтяная промышленность остаётся одним из ключевых направлений экономического сотрудничества с Россией. По его словам, возвращение российских предприятий могло бы способствовать развитию отрасли.

Аль-Менфи также обратил внимание на участие министра нефти Ливии в делегации, прибывшей в Москву. Он выразил надежду, что представители профильных ведомств двух стран смогут провести прямые переговоры и приступить к обсуждению практических шагов по возобновлению сотрудничества.

Встреча состоялась 27 октября в Кремле на полях VIII саммита Форума стран — экспортёров газа. Переговоры с председателем президентского совета Ливии завершили программу двусторонних встреч Владимира Путина в первый день мероприятия.