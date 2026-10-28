Аль-Менфи: Ливия ждёт возвращения в страну российских нефтяных компаний
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Ливия рассчитывает возобновить сотрудничество с российскими нефтяными компаниями и привлечь их к развитию энергетической отрасли страны. Об этом председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи заявил на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
«Мы надеемся, что российские нефтяные компании вернутся в Ливию и окажут влияние на развитие этого жизненно важного сектора в нашей стране», — сказал аль-Менфи.
Ливийский политик отметил, что нефтяная промышленность остаётся одним из ключевых направлений экономического сотрудничества с Россией. По его словам, возвращение российских предприятий могло бы способствовать развитию отрасли.
Аль-Менфи также обратил внимание на участие министра нефти Ливии в делегации, прибывшей в Москву. Он выразил надежду, что представители профильных ведомств двух стран смогут провести прямые переговоры и приступить к обсуждению практических шагов по возобновлению сотрудничества.
Встреча состоялась 27 октября в Кремле на полях VIII саммита Форума стран — экспортёров газа. Переговоры с председателем президентского совета Ливии завершили программу двусторонних встреч Владимира Путина в первый день мероприятия.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл переговоры с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи в Москве. Стороны обсудили торгово-экономические отношения и перспективы дальнейшего взаимодействия. Российский лидер отметил, что взаимная торговля продолжает развиваться, несмотря на сложности в международной политике и экономике. Путин также выразил заинтересованность в скорейшем восстановлении полноценной деятельности совместной межправительственной комиссии.