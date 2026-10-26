Ливия наращивает добычу газа: новое месторождение обеспечит топливом электростанции и заводы

В Ливии ввели в эксплуатацию газовое месторождение Эр-Рашад, способное производить до 1,42 млн кубометров топлива в сутки. Новые мощности должны увеличить поставки для электростанций и промышленных предприятий страны. Об открытии сообщил председатель Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Масуд Сулейман.

Месторождение расположено к югу от города Эль-Брега на востоке страны. Его заявленная производственная мощность составляет 50 млн кубических футов газа в сутки. В NOC рассчитывают, что подключение объекта к добывающей системе поможет обеспечить внутренние потребности в энергоресурсах.

Объявление приурочили к 65-летию начала экспорта ливийской нефти. Именно 25 октября 1961 года из порта Эль-Брега отправилась первая партия сырья за рубеж. Это событие положило начало развитию нефтяного экспорта, который впоследствии стал одним из основных источников доходов страны.

Сулейман напомнил о значении нефтегазовой отрасли для экономики и призвал её работников уделять больше внимания сохранению добывающих мощностей. По его словам, поступления от использования природных ресурсов должны направляться в том числе на повышение уровня жизни населения.

Развитие газовой инфраструктуры особенно важно для Ливии, поскольку природный газ используется для выработки электричества и обеспечения промышленных предприятий. При этом страна также экспортирует часть топлива в Европу по трубопроводам.

Ливия рассчитывает привлечь российские компании к восстановлению своей энергетической инфраструктуры. Ранее Life.ru со ссылкой на посольство РФ сообщал, что возможные проекты могут включать модернизацию электростанций, нефтяных терминалов и нефтеперерабатывающих предприятий. В частности, обсуждалась идея строительства НПЗ в Бенгази или Тобруке с участием «Татнефти».