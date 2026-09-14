Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 сентября, 01:52

Посольство РФ: Операторы готовы участвовать в восстановлении энергетики Ливии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Asif 31

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Asif 31

Ливия рассчитывает привлечь российский бизнес к восстановлению своей энергетики, и в Москве готовы рассмотреть такие проекты. Российское посольство сообщило газете «Известия», что отечественные компании могут подключиться к модернизации ливийской энергетической инфраструктуры.

Проекты могут охватывать электростанции, нефтяные терминалы и нефтеперерабатывающие предприятия. При этом российская сторона ждёт от Ливии конкретных предложений и подтверждения заинтересованности в сотрудничестве. В диппредставительстве напомнили, что речь идёт не о новой инициативе. Ещё в 2024 году ливийский представитель аль-Кайди обсуждал с «Татнефтью» строительство НПЗ в Бенгази или Тобруке. Тогда ливийская сторона была готова перейти к соглашению, а российская компания проявила интерес.

Reuters: Саудовской Аравии хватит экспортных запасов нефти на 5–7 дней
Reuters: Саудовской Аравии хватит экспортных запасов нефти на 5–7 дней

Напомним, в июле ливийская сторона предложила российскому бизнесу участвовать в создании нефтеперерабатывающих мощностей. Предполагалось, что новые предприятия позволят перерабатывать нефть непосредственно в Ливии и реализовывать нефтепродукты на месте. Сейчас российские компании не инвестируют в ливийский рынок.

Больше новостей о тарифах, торговых войнах и мировой экономике — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ливия
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar