Посольство РФ: Операторы готовы участвовать в восстановлении энергетики Ливии

Ливия рассчитывает привлечь российский бизнес к восстановлению своей энергетики, и в Москве готовы рассмотреть такие проекты. Российское посольство сообщило газете «Известия», что отечественные компании могут подключиться к модернизации ливийской энергетической инфраструктуры.

Проекты могут охватывать электростанции, нефтяные терминалы и нефтеперерабатывающие предприятия. При этом российская сторона ждёт от Ливии конкретных предложений и подтверждения заинтересованности в сотрудничестве. В диппредставительстве напомнили, что речь идёт не о новой инициативе. Ещё в 2024 году ливийский представитель аль-Кайди обсуждал с «Татнефтью» строительство НПЗ в Бенгази или Тобруке. Тогда ливийская сторона была готова перейти к соглашению, а российская компания проявила интерес.

Напомним, в июле ливийская сторона предложила российскому бизнесу участвовать в создании нефтеперерабатывающих мощностей. Предполагалось, что новые предприятия позволят перерабатывать нефть непосредственно в Ливии и реализовывать нефтепродукты на месте. Сейчас российские компании не инвестируют в ливийский рынок.