Аль-Менфи: Присутствие России на Ближнем Востоке способствует балансу сил
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Активное присутствие России на Ближнем Востоке может способствовать укреплению регионального и международного баланса сил. Такое мнение высказал председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
По словам ливийского политика, его страна заинтересована в более активной роли Москвы в регионе. Он считает, что участие России в международных процессах способно помочь сформировать необходимый баланс, в котором особенно нуждается Ливия.
«Мы верим, что активное присутствие России в регионе может позволить сформировать баланс на региональном и международном уровне, в чём очень нуждается Ливия», — заявил аль-Менфи.
Встреча состоялась 27 октября на полях восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа в Москве. Председатель президентского совета поблагодарил Путина за приём и усилия по укреплению российско-ливийских отношений.
Ранее аль-Менфи подчеркнул, что его страна не намерена отказываться от сотрудничества с Москвой, несмотря на давление западных государств. Он назвал расширение партнёрства с Россией важным выбором, отвечающим интересам Ливии.
Напомним, ранее Life.ru сообщал о договорённости России и Ливии ускорить возобновление работы совместной межправительственной комиссии. Соответствующие вопросы обсудили министр энергетики РФ Сергей Цивилёв и исполняющий обязанности министра нефти и газа Ливии Халифа Раджаб Абдельсадек. Стороны рассмотрели перспективы энергетических проектов, расширения торговли и инвестиционного сотрудничества. Вопрос восстановления работы комиссии поднимался ещё в апреле, когда Москва и Триполи подтвердили заинтересованность в совместных инициативах.