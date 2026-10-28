Аль-Менфи: Присутствие России на Ближнем Востоке способствует балансу сил

Активное присутствие России на Ближнем Востоке может способствовать укреплению регионального и международного баланса сил. Такое мнение высказал председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

По словам ливийского политика, его страна заинтересована в более активной роли Москвы в регионе. Он считает, что участие России в международных процессах способно помочь сформировать необходимый баланс, в котором особенно нуждается Ливия.

«Мы верим, что активное присутствие России в регионе может позволить сформировать баланс на региональном и международном уровне, в чём очень нуждается Ливия», — заявил аль-Менфи.

Встреча состоялась 27 октября на полях восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа в Москве. Председатель президентского совета поблагодарил Путина за приём и усилия по укреплению российско-ливийских отношений.

Ранее аль-Менфи подчеркнул, что его страна не намерена отказываться от сотрудничества с Москвой, несмотря на давление западных государств. Он назвал расширение партнёрства с Россией важным выбором, отвечающим интересам Ливии.