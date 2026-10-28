Аль-Менфи заявил о важной роли России в урегулировании кризиса в Ливии

Россия может содействовать урегулированию политического кризиса в Ливии и налаживанию диалога между противоборствующими сторонами. Об этом председатель президентского совета страны Мухаммед аль-Менфи заявил на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Что касается роли в поддержке ливийского решения, мы верим, что Россия способна внести положительный вклад в достижение баланса в Ливии, поддержать межливийский диалог», — заявил аль-Менфи.

По мнению ливийского политика, участие Москвы может помочь сторонам найти пути преодоления внутренних разногласий. Он выразил надежду на содействие России в восстановлении политического равновесия и развитии переговорного процесса внутри страны.

Ливия переживает политический раскол после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году. Впоследствии в стране сформировались конкурирующие центры власти. На западе действуют структуры в Триполи, а восточные территории находятся под контролем других политических и военных сил, связанных с Ливийской национальной армией.

В 2021 году участники Форума ливийского политического диалога под эгидой ООН сформировали временную исполнительную власть. Её задачей стала подготовка общенациональных выборов, однако голосование до сих пор не состоялось.

В настоящее время в Ливии продолжают действовать два правительства, которые не признают полномочия друг друга. Политические разногласия остаются одним из основных препятствий для объединения государственных институтов.