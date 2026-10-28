Ливия считает расширение сотрудничества с Россией одним из важнейших направлений своей внешней политики, несмотря на давление западных государств. Об этом председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

По словам политика, руководство страны не намерено отказываться от развития отношений с Москвой под внешним давлением. Напротив, в Триполи убеждены, что укрепление партнёрства отвечает национальным интересам республики.

«Несмотря на давление со стороны Запада касательно контактов с Россией, мы по-прежнему уверены, что расширение сотрудничества с Россией является для нас очень важным выбором и служит интересам Ливии», — подчеркнул аль-Менфи.