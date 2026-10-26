Россия и Ливия обсудили возобновление работы межправкомиссии

Россия и Ливия намерены ускорить возобновление работы совместной межправительственной комиссии и расширить сотрудничество в энергетике. Эти вопросы обсудили министр энергетики РФ Сергей Цивилев и исполняющий обязанности министра нефти и газа Ливии Халифа Раджаб Абдельсадек, сообщает Минэнерго России.

На переговорах стороны рассмотрели перспективные энергетические проекты и договорились приложить максимум усилий для восстановления деятельности комиссии. Её сопредседателем с российской стороны выступает Цивилев.

Встреча состоялась в преддверии восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа, который пройдёт 27 октября в Москве. Помимо ливийского представителя, российский министр провёл переговоры с делегациями Сенегала и Малайзии, обсудив развитие взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе.

Вопрос возобновления работы российско-ливийской комиссии поднимался и ранее. В апреле Цивилев обсуждал его с министром транспорта Ливии Мохаммедом аль-Шахуби. Тогда стороны подтвердили заинтересованность в совместных энергетических проектах, развитии торговли и инвестиционного сотрудничества.