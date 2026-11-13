Канадская певица Аланис Мориссетт неожиданно рухнула на сцену прямо посреди выступления в Лос-Анджелесе. Предположительно, причиной стали её длинные волосы, зацепившиеся за микрофон. Неловкий момент попал на видео, которое опубликовало Entertainment Weekly.

Аланис Мориссетт упала на сцене во время концерта в Лос-Анджелесе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ entertainmentweekly

Инцидент произошёл 11 ноября на заключительном концерте 52-летней артистки в YouTube Theater. Во время исполнения хита Uninvited Мориссетт энергично кружилась и размахивала волосами. В какой-то момент микрофонная стойка опрокинулась, а следом певица потеряла равновесие и упала на спину, едва не задев стоявшего рядом гитариста.

Впрочем, падение не выбило артистку из ритма. Она практически сразу перекатилась, поднялась на ноги и продолжила выступление, вновь размахивая волосами и вскидывая кулаки под музыку. Пока Мориссетт исполняла номер, сотрудник концертной команды спокойно вернул стойку на место.

Поклонников впечатлила реакция певицы. Пользователи соцсетей отметили, что она сумела превратить неловкий момент в часть энергичного шоу. Журналистка Entertainment Weekly Джиллиан Седерхольм, находившаяся в зале, уточнила, что артистка и раньше опускалась на пол во время выступления, однако на этот раз падение явно выглядело незапланированным.

Примечательно, что Uninvited остаётся одним из самых узнаваемых хитов Мориссетт. Композиция вышла в 1998 году и вошла в саундтрек фильма «Город ангелов» с Николасом Кейджем и Мег Райан. Во время исполнения этой песни певица традиционно устраивает особенно эмоциональные танцы с резкими движениями головой.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем происшествии на концерте Селин Дион в Париже. В октябре канадская исполнительница потеряла равновесие во время танцевального движения и оказалась на полу. Предположительно, её брюки зацепились за каблук. Несмотря на падение, Дион быстро поднялась, показала зрителям большой палец и продолжила петь. Позднее на том же выступлении она ненадолго забыла слова одной из песен, однако поклонники подхватили композицию и помогли ей закончить номер.