Страны НАТО направляют на Украину специалистов для испытаний новейших беспилотников непосредственно на линии боевого соприкосновения. Такую информацию в беседе с РИА «Новости» озвучил замначальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«На сегодняшний день украинская сторона по нам применяет большое количество высокотехнологичных дронов. Причём это дроны, которые собираются, я так полагаю, во всех государствах блока НАТО, да и не только. Эти все дроны, они испытываются на линии боевого соприкосновения», – заявил Алаудинов.

Особенность новых устройств заключается в использовании искусственного интеллекта и работе на частотах, которые прежде не фиксировались. Алаудинов подчеркнул, что российские подразделения активно противодействуют таким беспилотникам.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные испытали в зоне СВО новейший дрон-перехватчик «Сокол-3», предназначенный для уничтожения высокоскоростных воздушных целей. Аппарат уже применили на Днепропетровском направлении бойцы 297-й зенитной ракетной бригады группировки «Центр». Разработка позволяет оперативно настигать ударные БПЛА противника и поражать их до приближения к защищаемым объектам. Для запуска используется специальная катапульта, обеспечивающая быстрый выход на боевой курс. По данным Минобороны, новая техника способна перехватывать цели, с которыми сложно справиться обычным зенитным средствам.