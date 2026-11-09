В России разработали наборы «Антидронин», позволяющие использовать штатные автоматы для борьбы с беспилотниками. Новинка уже применяется в зоне СВО, а в одном из боёв, по словам создателей, четверо российских разведчиков сумели отбиться от 35 украинских дронов. Об этом сообщает газета «Известия».

Координатор проекта с позывным Корсар рассказал, что основой разработки стали специальные контейнеры с дробью или металлическими шариками. Они предназначены для переоснащения обычных патронов. По замыслу разработчиков, это позволит военнослужащим эффективнее противостоять беспилотникам без необходимости носить дополнительное гладкоствольное оружие.

Один из примеров применения «Антидронина» произошёл в разведывательном подразделении. По словам Корсара, группа из четырёх военнослужащих оказалась под атакой большого количества БПЛА. Бойцы заняли круговую оборону и, используя новые боеприпасы, уничтожили 35 аппаратов, после чего без потерь вышли из опасной зоны.

Разработка уже прошла испытания в одной из структур Минобороны России. По данным создателей, результаты подтвердили возможность её применения против малоразмерных воздушных целей. В частности, одно из подразделений после трёх месяцев использования новых боеприпасов сообщило о повышении эффективности поражения беспилотников на 53%.

Проект развивается более двух лет. За это время разработчики расширили производство, а к первоначальной площадке добавились новые. Пока наборы передают российским подразделениям в качестве гуманитарной помощи за счёт волонтёров и спонсоров. Создатели утверждают, что при необходимости смогут значительно увеличить объёмы выпуска.

Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что подобные разработки особенно востребованы на передовой, где FPV-дроны могут атаковать военнослужащих с небольшого расстояния. По его словам, специальные боеприпасы способны стать дополнительным средством защиты, когда времени на применение других систем противодействия БПЛА уже не остаётся.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России подготовили к массовому производству антидроновые патроны «Матрёшка». Они предназначены для поражения небольших FPV-дронов из штатного стрелкового оружия. Разработка прошла испытания, а её создатели рассчитывают, что новые боеприпасы позволят российским бойцам защищаться от беспилотников без дополнительного дробовика.