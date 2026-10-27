«Патрон последнего шанса»: Новая «Матрёшка» заменит дробовик в борьбе с дронами

Российские пехотинцы вскоре смогут сбивать FPV-дроны из штатного автомата Калашникова. Многопульные антидроновые патроны «Матрёшка» готовы к массовому производству. Технология позволяет наладить выпуск без зарубежного оборудования, подпадающего под санкции. Об этом пишет газета «Известия».

Принцип прост: патрон состоит из трёх скреплённых конусообразных пуль. После вылета из ствола они распадаются. На дистанции 25 метров разлёт составляет 12–15 сантиметров, на 100 метрах — уже 25–30. Такая плотность огня позволяет поражать беспилотник несколькими выстрелами из АК калибра 5,45 мм.

Разработка началась в 2023 году, когда FPV-дроны и малые БПЛА стали массово появляться на линии соприкосновения. Задача была конкретной: дать пехотинцам возможность сбивать дроны из штатного оружия. Раньше для этого приходилось носить с собой гладкоствольные ружья или компактные средства РЭБ.

«Матрёшка» не вредит оружию: ресурс ствола и механизмов почти не страдает. Тактико-технические характеристики подтвердили на испытаниях, в том числе на базе ЦНИИточмаш. В серию пойдёт шестая версия боеприпаса — конструкцию неоднократно дорабатывали.

Военный эксперт Юрий Лямин называет такие патроны «патроном последнего шанса». Применять их будут в экстремальных ситуациях, когда дрон уже атакует. Обычной пулей попасть в беспилотник крайне сложно даже с хорошей подготовкой. Новая пуля создаёт поле поражающих элементов и повышает точность.

Проблема, которую решает «Матрешка», знакома бойцам на передовой. Дробовик — тяжёлый и габаритный, боеприпасы к нему тоже увесистые. Всё это снижает подвижность. Теперь достаточно магазина с антидроновыми патронами и автомата. Не нужно привыкать к ещё одной стрелковой системе.

Работы над подобными боеприпасами ведут во многих странах. Но окончательно эффективность «Матрёшки» станет ясна после массового применения в боях. Производство можно развернуть как на новых площадках, так и на действующих патронных заводах.

А ранее Life.ru сообщал, что концерн «Калашников» отгрузил Армии России крупную партию модернизированных автоматов АК-12. Обновлённую версию производитель считает наиболее востребованным стрелковым оружием ВС РФ. Одновременно «Калашников» работает над другими вариантами автомата.