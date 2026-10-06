Армия России получила более 1 млн средств поражения в сентябре

Более миллиона средств поражения поступили в российские войска в сентябре. В их числе — артиллерийские боеприпасы, авиационные ракеты и бомбы, боевые части для БПЛА и антидроновые патроны, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, за месяц Вооружённые силы получили свыше 10 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди поставок — истребители Су-57 и Су-35С, танки Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М, средства ПВО, бронеавтомобили, разведывательные и ударные беспилотники, гексакоптеры и наземные робототехнические комплексы.

По словам замминистра обороны генерала армии Александра Санчика, поставки шли с предприятий оборонно-промышленного комплекса и «народного ОПК». Для Военно-морского флота в сентябре также спустили на воду строящийся для Северного флота тральщик «Семён Агафонов» проекта 12700.

Ранее Life.ru сообщал, что объёмы поставок вооружения и военной техники в войска с начала СВО выросли в пять раз. По словам Санчика, поставки средств поражения за тот же период увеличились в 12 раз, а укомплектованность соединений вооружением и техникой по номенклатуре материально-технического обеспечения достигла 97%.