Ростех представил на выставке ORЁLEXPO в Москве отечественный стрелковый комплекс IGLA, объединяющий охотничью и спортивную винтовку с линейкой патронов калибра .308 Win (7,62×51 мм). Как сообщили в госкорпорации, разработка призвана заменить иностранные аналоги, ставшие недоступными на российском рынке из-за санкций.

Главная особенность комплекса — совместная разработка оружия и боеприпасов с учётом их характеристик. По оценке производителя, это позволяет добиться высокой точности стрельбы. При этом винтовка совместима и с патронами других брендов.

Оружие выпускается в вариантах со стволами длиной 420 и 600 миллиметров. Конструкция позволяет быстро разделить винтовку на две части для перевозки и обслуживания, а цевьё из лёгкого сплава рассчитано на установку дополнительного оборудования. В комплект также входят запасные детали для самостоятельного ремонта.

В линейку боеприпасов вошли пять разновидностей патронов .308 Win, включая спортивный Match и охотничий Rocket. Последний отличается начальной скоростью пули более 1000 метров в секунду. Ранее в Ростехе сообщали, что при стрельбе патроном Rocket на дистанции 100 метров кучность винтовки составляет около 15 миллиметров.

Кроме того, на выставке впервые продемонстрировали патроны 9 мм Luger и боеприпасы 12-го калибра. Среди них представлены специальные антидроновые варианты, предназначенные для поражения небольших беспилотников.

Выставка ORЁLEXPO проходит в московском Гостином Дворе с 4 по 7 ноября. В экспозиции представлены разработки для охоты, спортивной стрельбы и других областей применения гражданского оружия.