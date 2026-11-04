Скорость пули более 1000 м/с: Ростех показал новую винтовку IGLA с импортозамещёнными патронами
Ростех представил на ORЁLEXPO винтовку IGLA и новые патроны
IGLA с патронами. Обложка © Telegram / Ростех
Ростех представил на выставке ORЁLEXPO в Москве отечественный стрелковый комплекс IGLA, объединяющий охотничью и спортивную винтовку с линейкой патронов калибра .308 Win (7,62×51 мм). Как сообщили в госкорпорации, разработка призвана заменить иностранные аналоги, ставшие недоступными на российском рынке из-за санкций.
Главная особенность комплекса — совместная разработка оружия и боеприпасов с учётом их характеристик. По оценке производителя, это позволяет добиться высокой точности стрельбы. При этом винтовка совместима и с патронами других брендов.
Оружие выпускается в вариантах со стволами длиной 420 и 600 миллиметров. Конструкция позволяет быстро разделить винтовку на две части для перевозки и обслуживания, а цевьё из лёгкого сплава рассчитано на установку дополнительного оборудования. В комплект также входят запасные детали для самостоятельного ремонта.
В линейку боеприпасов вошли пять разновидностей патронов .308 Win, включая спортивный Match и охотничий Rocket. Последний отличается начальной скоростью пули более 1000 метров в секунду. Ранее в Ростехе сообщали, что при стрельбе патроном Rocket на дистанции 100 метров кучность винтовки составляет около 15 миллиметров.
Кроме того, на выставке впервые продемонстрировали патроны 9 мм Luger и боеприпасы 12-го калибра. Среди них представлены специальные антидроновые варианты, предназначенные для поражения небольших беспилотников.
Выставка ORЁLEXPO проходит в московском Гостином Дворе с 4 по 7 ноября. В экспозиции представлены разработки для охоты, спортивной стрельбы и других областей применения гражданского оружия.
Ранее Life.ru рассказывал о разработке российских антидроновых патронов «Матрёшка», готовых к массовому производству. Боеприпасы оснащены тремя соединёнными конусообразными пулями и предназначены для борьбы с небольшими FPV-дронами из штатного стрелкового оружия. Разработчики рассчитывают, что такие патроны позволят военнослужащим защищаться от беспилотников без необходимости носить дополнительный дробовик.