«Сокол-3» вышел на охоту: Минобороны сообщило о применении нового дрона-перехватчика
Российские военные испытали новый БПЛА-перехватчик «Сокол-3» в зоне СВО
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Российские войска задействовали новый беспилотник для борьбы с воздушными угрозами на Днепропетровском направлении. Речь идёт о скоростном аппарате «Сокол-3», предназначенном для перехвата целей, которые сложно уничтожить обычными средствами противовоздушной обороны. О его применении рассказали в Министерстве обороны России.
По информации ведомства, новую разработку использовал расчёт беспилотных систем 297-й зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр». Основными целями для перехватчика стали высокоскоростные ударные БПЛА ВСУ.
В Минобороны объяснили, что особенность «Сокола-3» заключается в способности оперативно выходить на воздушную цель и поражать её до того, как она достигнет защищаемого объекта. Таким образом, аппарат должен дополнить уже имеющиеся средства противовоздушной обороны.
Для запуска беспилотника применяется специальная катапульта. Необходимость в ней связана с высокой начальной скоростью аппарата: установка позволяет быстро вывести его на боевой курс и сократить время между обнаружением угрозы и началом перехвата.
В военном ведомстве считают, что внедрение таких беспилотников расширяет возможности защиты воздушного пространства на малых и средних высотах. Новая разработка должна работать совместно с другими средствами ПВО, повышая эффективность противодействия скоростным воздушным целям.
Ранее ветеран СВО рассказал о возможностях российского комплекса радиоэлектронной борьбы «Волна купол гарант». По его словам, система способна нарушать связь со спутниковыми терминалами Starlink в радиусе около 20 километров, обеспечивая защиту отдельных районов и объектов. Эксперт также оценил потенциальные масштабы применения комплекса: одного устройства, по его утверждению, может хватить для прикрытия города с населением 30–50 тысяч человек.