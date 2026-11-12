Российские войска задействовали новый беспилотник для борьбы с воздушными угрозами на Днепропетровском направлении. Речь идёт о скоростном аппарате «Сокол-3», предназначенном для перехвата целей, которые сложно уничтожить обычными средствами противовоздушной обороны. О его применении рассказали в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, новую разработку использовал расчёт беспилотных систем 297-й зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр». Основными целями для перехватчика стали высокоскоростные ударные БПЛА ВСУ.

В Минобороны объяснили, что особенность «Сокола-3» заключается в способности оперативно выходить на воздушную цель и поражать её до того, как она достигнет защищаемого объекта. Таким образом, аппарат должен дополнить уже имеющиеся средства противовоздушной обороны.

Для запуска беспилотника применяется специальная катапульта. Необходимость в ней связана с высокой начальной скоростью аппарата: установка позволяет быстро вывести его на боевой курс и сократить время между обнаружением угрозы и началом перехвата.

В военном ведомстве считают, что внедрение таких беспилотников расширяет возможности защиты воздушного пространства на малых и средних высотах. Новая разработка должна работать совместно с другими средствами ПВО, повышая эффективность противодействия скоростным воздушным целям.