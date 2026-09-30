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Опубликовано 30 сентября, 13:39

Альбир Крганов переизбран главой Духовного собрания мусульман России

Обложка © Wikipedia / "Московский Муфтият"

Обложка © Wikipedia / "Московский Муфтият"

Альбир Крганов переизбран главой Духовного собрания мусульман России ещё на пять лет. Решение единогласно приняли участники очередного съезда организации, который прошёл в Москве.

На заседании участники заслушали доклады муфтия Москвы, Совета улемов и Общественного совета, а также обсудили дальнейшее развитие организации. По итогам съезда были определены основные направления работы ДСМР на новый пятилетний период.

«Переизбрание на новый пятилетний срок — это прежде всего большая ответственность и обязательство продолжать работу на благо нашей организации и всех мусульман нашей страны», — заявил Крганов.

Среди приоритетов он назвал укрепление взаимодействия с мусульманскими общинами, поддержку защитников Отечества, развитие образования и социальных инициатив, строительство мечетей и международное сотрудничество. В этом году Духовное собрание мусульман России отмечает десятилетие со дня основания. Накануне организация провела в Москве международную конференцию «Традиционные религии России: вклад в укрепление единства и развитие общества», собравшую представителей религиозных и общественных организаций из десятков стран.

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Ранее муфтий Москвы Альбир Крганов вместе с супругой принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. После голосования глава ДСМР остался на участке в качестве наблюдателя от Общественной палаты России.

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Александра Мышляева
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