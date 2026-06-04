Муфтий ДУМ РФ Альбир Крганов на сессии ПМЭФ призвал разрабатывать учебники по экономике народов России вместо ориентирования на западную литературу. Он отметил, что у каждого из 193 народов есть собственные подходы и приёмы, которые стоит изучать.

«Говорят же, что татары хитрые. <...> Ну и что Оксфорд и Гарварды? А мы что, хуже? Они что, с небес пришли? Те же люди!» — сказал муфтий.

Особо муфтий выделил «якутскую модель ловли рыбы», утверждая, что её системное изучение теоретически может приносить миллиарды рублей и стимулировать локальную экономику. Крганов предложил изучать такие локальные практики экономии и управления. По его словам, это поможет раскрыть внутренние ресурсы и методы развития.

Ранее Life.ru писал, что китайские СМИ активно освещают ПМЭФ-2026, при этом акцентируя особое внимание на темах экономики и международного участия. В программе заявлены более 170 сессий и свыше 300 деловых мероприятий.