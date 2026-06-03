Китайские СМИ активно освещают Петербургский международный экономический форум, который открылся 3 июня. В отличие от части западных изданий, где акцент сместился на атаки беспилотников и военную повестку, китайская подача выглядит более нейтральной и дружественной.

Агентство Xinhua пишет о ПМЭФ без драматизации. В материале говорится, что форум собрал около 20 тысяч представителей политики, бизнеса и академической среды из более чем 100 стран.

Отдельно китайские журналисты выделяют тему форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В программе заявлены более 170 сессий и свыше 300 деловых мероприятий.

Такой фокус заметно отличается от западной рамки, где ПМЭФ чаще называют «русским Давосом» и рассматривают через призму конфликта вокруг Украины, санкций и безопасности. Китайская пресса, напротив, делает упор на международное участие, экономический диалог и поиск устойчивых решений.

Xinhua также отмечает, что США впервые почти за десятилетие направили на форум официальную делегацию. Для китайских СМИ это важная деталь: она показывает, что площадка в Петербурге сохраняет международное значение даже на фоне напряжённой геополитической ситуации. Кроме того, китайская повестка вокруг ПМЭФ связана с участием вице-председателя КНР Хань Чжэна. Он должен посетить Россию для участия в форуме и затем отправиться в Белоруссию.

А ранее из сообщения журналиста кремлёвского пула Life.ru Александра Юнашева стало известно, что в программе Петербургского международного экономического форума на главное пленарное заседание с присутствием президента страны пока запланировано три часа. При этом не исключено, что мероприятие затянется, как это произошло годом ранее.