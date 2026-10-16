Альбом сильнее сингла: Продюсер оценил шансы группы AY YOLA на «Грэмми»

Башкирская группа AY YOLA может выиграть «Грэмми» с дебютным альбомом, считает музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, отдельному синглу коллектива будет сложнее побороться за награду, чем полноценной пластинке в жанре этно-фолк.

«Они занимаются этно-фолком и являются чуть ли не единственной известной российской группой в мировом пространстве», — заявил собеседник NEWS.ru, напомнив, что Стас Ярушин и певица Валерия уже попадали в шорт-лист конкурса.