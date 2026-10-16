Альбом сильнее сингла: Продюсер оценил шансы группы AY YOLA на «Грэмми»
Продюсер Рудченко: У AY YOLA есть шансы получить «Грэмми» за дебютный альбом
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ayyola.music
Башкирская группа AY YOLA может выиграть «Грэмми» с дебютным альбомом, считает музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, отдельному синглу коллектива будет сложнее побороться за награду, чем полноценной пластинке в жанре этно-фолк.
«Они занимаются этно-фолком и являются чуть ли не единственной известной российской группой в мировом пространстве», — заявил собеседник NEWS.ru, напомнив, что Стас Ярушин и певица Валерия уже попадали в шорт-лист конкурса.
Напомним, группа AY YOLA вошла в бюллетень первого раунда голосования «Грэмми». Дебютная пластинка Ural Batyr представлена в категории «Лучший альбом глобальной музыки», а песня Aihylyu — в категории «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала».