Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября, 13:29

Альбом сильнее сингла: Продюсер оценил шансы группы AY YOLA на «Грэмми»

Продюсер Рудченко: У AY YOLA есть шансы получить «Грэмми» за дебютный альбом

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ayyola.music

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ayyola.music

Башкирская группа AY YOLA может выиграть «Грэмми» с дебютным альбомом, считает музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, отдельному синглу коллектива будет сложнее побороться за награду, чем полноценной пластинке в жанре этно-фолк.

«Они занимаются этно-фолком и являются чуть ли не единственной известной российской группой в мировом пространстве», — заявил собеседник NEWS.ru, напомнив, что Стас Ярушин и певица Валерия уже попадали в шорт-лист конкурса.

Башкирская группа AY YOLA выступила на льдине у Северного полюса
Башкирская группа AY YOLA выступила на льдине у Северного полюса

Напомним, группа AY YOLA вошла в бюллетень первого раунда голосования «Грэмми». Дебютная пластинка Ural Batyr представлена в категории «Лучший альбом глобальной музыки», а песня Aihylyu — в категории «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала».

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar