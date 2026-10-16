Башкирская группа AY YOLA попала в первый раунд голосования «Грэмми»

Башкирская фолк-группа AY YOLA, прославившаяся хитом Homay, вошла в бюллетень первого раунда голосования американской музыкальной премии «Грэмми». Коллектив из Уфы претендует на попадание в официальный список номинантов сразу в двух категориях. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «ON Лейбл».

Дебютный альбом Ural Batyr представлен в категории «Лучший альбом глобальной музыки», а сингл Aihylyu — в категории «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала». Обе работы вдохновлены древним башкирским эпосом «Урал-батыр», который музыканты переосмыслили через сочетание национальных инструментов, электроники и вокала на родном языке.

В альбом вошли 12 композиций, посвящённых героям народного сказания. Песня Aihylyu рассказывает о дочери Луны и царя птиц Самрау, чья история затрагивает темы борьбы света и тьмы, верности себе и поиска собственного пути.

Сами участники AY YOLA считают попадание в бюллетень возможностью познакомить мировую музыкальную индустрию с башкирской культурой. При этом официальными номинантами артисты пока не стали: первый раунд голосования продлится до 22 октября, а окончательный список претендентов на награды объявят 16 ноября.

Одновременно с новостью о «Грэмми» группа представила композицию Adel на стихотворение Александра Пушкина «Адели». Песня стала второй работой, созданной музыкантами во время арктического путешествия на атомном ледоколе «50 лет Победы».

AY YOLA появилась в Уфе в 2024 году и быстро получила международную известность благодаря песне Homay. Уже 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе состоится 69-я церемония вручения «Грэмми», на которой могут отметить и творчество башкирского трио, если коллектив пройдёт первый этап отбора.

Ранее Life.ru рассказывал, как AY YOLA выступила прямо на льдине у Северного полюса. Музыканты исполнили песни на башкирском языке для участников экспедиции «Ледокол знаний» из разных стран, а под знаменитую Homay собравшиеся устроили интернациональный хоровод.