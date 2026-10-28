Александр Фокин стал единственным кандидатом на пост ректора ГИТИСа

Исполняющий обязанности ректора ГИТИСа Александр Фокин стал единственным кандидатом на должность руководителя вуза. Учёный совет утвердил его кандидатуру перед выборами, назначенными на 8 декабря 2026 года, сообщили в институте.

Документы претендента рассмотрела комиссия по подготовке и проведению выборов. Она признала их соответствующими всем необходимым требованиям.

«По итогам открытого голосования кандидатура Александра Фокина единогласно включена в список кандидатов», — говорится в сообщении ГИТИСа. Сам Фокин от голосования воздержался.

Ректора выберут на общем собрании — конференции работников и обучающихся института. Дату согласовали с Минкультуры России. Приём заявлений от кандидатов завершился 22 октября.

Ранее Life.ru сообщал о назначении Фокина исполняющим обязанности ректора ГИТИСа 10 сентября. Он окончил продюсерский факультет этого вуза, имеет степень кандидата искусствоведения и с 2013 года работает доцентом кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств. До назначения Фокин возглавлял управление театров департамента культуры Москвы.