Любимова: Александр Фокин назначен исполняющим обязанности ректора ГИТИСа

Александр Фокин назначен исполняющим обязанности ректора Российского института театрального искусства — ГИТИС. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Фокин — выпускник продюсерского факультета ГИТИСа, кандидат искусствоведения. С 2013 года он работает в институте доцентом кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств.

В Минкультуры пожелали новому руководителю и коллективу ГИТИСа успехов в достижении поставленных задач.

Напомним, ранее Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа. В институте пояснили, что он подал заявление по собственному желанию. Заславский руководил ГИТИСом с 2016 года. Он — заслуженный деятель искусств РФ, кандидат филологических наук и авторитетный театральный критик. Сообщалось, что на пост ректора претендовали Константин Богомолов, Дмитрий Певцов и Эдуард Бояков.