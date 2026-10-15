Александр Невзоров* внесён в перечень террористов и экстремистов

Журналист и телеведущий Александр Невзоров* отдельно внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ранее его имя уже фигурировало в реестре вместе с женой как часть объединения, признанного экстремистским.

«Невзоров* Александр Глебович, 03.08.1958 г. р., г. Ленинград», — указано в списке.

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно назначил Александру Невзорову* восемь лет колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии. После этого МВД объявило журналиста в розыск. По словам его супруги, Невзоров* уехал в Израиль, при этом в суде также звучала информация о наличии у него вида на жительство в Италии.

В реестр иностранных агентов Невзорова включили ещё в апреле 2022 года. 19 марта 2025 года он и его жена Лидия** были внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов как участники объединения.

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