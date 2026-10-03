Александр Никитин покинул пост замминистра спорта после избрания в Госдуму

В документе говорится, что Никитин покинул пост по собственной просьбе в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Никитин работал в Минспорте с июля 2024 года. До этого он занимал должности в Хабаровском крае, в том числе был первым вице-губернатором.