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Опубликовано 3 октября, 20:30

Александр Никитин покинул пост замминистра спорта после избрания в Госдуму

Обложка © VK / Александр Никитин

Обложка © VK / Александр Никитин

Александр Никитин освобождён от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта России. Распоряжение правительства опубликовано 3 октября на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что Никитин покинул пост по собственной просьбе в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Никитин работал в Минспорте с июля 2024 года. До этого он занимал должности в Хабаровском крае, в том числе был первым вице-губернатором.

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Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от обязанностей посла РФ во Франции и по совместительству в Монако. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Полина Никифорова
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