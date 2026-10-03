Александр Никитин покинул пост замминистра спорта после избрания в Госдуму
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Александр Никитин освобождён от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта России. Распоряжение правительства опубликовано 3 октября на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что Никитин покинул пост по собственной просьбе в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Никитин работал в Минспорте с июля 2024 года. До этого он занимал должности в Хабаровском крае, в том числе был первым вице-губернатором.
Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от обязанностей посла РФ во Франции и по совместительству в Монако. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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