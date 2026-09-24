Путин освободил Алексея Мешкова от должности посла России во Франции

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от обязанностей посла РФ во Франции и по совместительству в Монако. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации во Французской Республике и по совместительству в Княжестве Монако», — говорится в документе.

Мешков возглавлял российскую дипмиссию во Франции с 2017 года. До этого дипломат занимал должность заместителя министра иностранных дел РФ, а ранее был послом России в Италии и Сан-Марино. Имя нового посла России во Франции в опубликованном указе не называется.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин внёс в Народное собрание Дагестана три кандидатуры на пост главы республики. Среди претендентов оказались врио главы региона Фёдор Щукин, зампредседателя парламента Камил Давдиев и руководитель фракции КПРФ Самир Абдулхаликов. Депутатам предстоит выбрать руководителя Дагестана закрытым голосованием.