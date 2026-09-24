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Опубликовано 24 сентября, 13:33

Медведев: Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

Вячеслав Володин. Обложка © Telegram / Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Обложка © Telegram / Вячеслав Володин

Президент Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы нового созыва, сформированного по итогам выборов. Об этом сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. По словам зампреда Совбеза, он лично обсуждал данный вопрос с главой государства.

«Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность. Я поддерживаю это предложение», — сказал Медведев.

Медведев: Запад и «киевские клоуны» не смогли сорвать выборы в России
Медведев: Запад и «киевские клоуны» не смогли сорвать выборы в России

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал результаты «Единой России» на прошедших парламентских выборах. По его словам, это — исторический успех для партии.

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Матвей Константинов
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