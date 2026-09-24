Медведев: Запад и «киевские клоуны» не смогли сорвать выборы в России

Попытки «киевских клоунов» помешать проведению выборов в России не достигли своей цели, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Свою оценку он дал на совместном заседании бюро Высшего совета и президиума Генсовета партии.

«Очевидно, что так называемый коллективный Запад, эти киевские клоуны сделали всё, чтоб помешать российским избирателям адекватным образом выразить свою волю, определяя будущее страны», — указал политик.

Медведев заявил, что во время избирательного процесса происходили ракетные и беспилотные атаки, теракты, попытки воздействия на электронную инфраструктуру, а также запугивание граждан.

Несмотря на перечисленные им обстоятельства, голосование состоялось, подчеркнул председатель партии. По официальным данным «Единой России», ранее он также заявлял, что противник прилагал «колоссальные усилия», чтобы повлиять на результаты выборов.

Ранее Life.ru сообщал о более чем 1,5 тысячи DDoS-атак на цифровые ресурсы, задействованные в российских выборах. По данным Роскомнадзора, попытки воздействия фиксировались на системах ЦИК, дистанционного электронного голосования, Госуслуг, ЕСИА и информационной инфраструктуре Москвы.