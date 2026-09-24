«Клоун он и есть клоун»: В Госдуме не оценили хамский ответ Зеленского на вопрос о Москве

Грубый ответ Владимира Зеленского на вопрос журналиста из РФ о возможном визите в Москву оценил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Газетой.ru» он заявил, что бывший комик ведёт себя как клоун и находится в неадекватном состоянии.

«Клоун он и есть клоун. Мы слышали чёткое выступление [главы МИД Сергея] Лаврова на заседании Совета Безопасности, где он по полочкам разложил ситуацию, которая складывалась на Украине с 2013 года по сегодняшний день, и роль в ней Европы», — уточнил парламентарий.

Кроме того, Чепа отметил, что Зеленский на пленарном заседании выступил довольно нервно. По его словам, тот скакал с ноги на ногу — это признак неадекватного поведения.

Напомним, ранее Владимир Зеленский саркастично ответил на вопрос о возможном визите в Москву для переговоров. На полях Генассамблеи ООН журналисты несколько раз спросили экс-комика, когда он отправится в столицу РФ. После нескольких попыток не отвечать на вопросы Зеленский произнёс короткую фразу: «На ракете».