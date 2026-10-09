Александр Рогов ракрыл, почему цифра в паспорте не диктует правила выбора одежды

45-летний Александр Рогов не собирается вступать в борьбу со временем и считает бессмысленным переживать из-за возрастных перемен. Телеведущий также убеждён, что дата рождения не должна диктовать человеку правила выбора одежды. Своими взглядами стилист поделился в интервью Леди Mail.

По мнению знаменитости, взросление — естественная часть жизни, которую невозможно отменить. Меняющиеся черты лица и внешность в целом не вызывают у него тревоги. Рогов уверен: попытки отрицать собственные годы лишены смысла, ведь этот процесс касается абсолютно каждого.

При этом сам ведущий практически игнорирует личные праздники и не придаёт особого значения количеству прожитых лет. Более того, цифра 45 порой становится для него неожиданностью. Внутреннее самоощущение совсем другое: Александр признаётся, что психологически ему не больше 25–30 лет.

Не поддерживает эксперт и возрастные запреты в моде. Он убеждён, что отказываться от смелых нарядов, коротких юбок или необычного макияжа только из-за даты рождения необязательно. Каждый волен экспериментировать с внешним видом либо придерживаться привычного образа. Главное, чтобы личные решения не ущемляли интересы окружающих.

Не стал Рогов скрывать и собственную формулу привлекательности.

«Гены, пластическая хирургия и стоматология», — объяснил стилист.

Ранее Life.ru рассказывал, как смена имиджа помогает почувствовать внутренние перемены. В публикации отмечалось, что эксперименты с причёской, цветами и фасонами одежды позволяют примерять новые образы без необходимости прибегать к радикальным преобразованиям.