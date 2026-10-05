«Нельзя купить за деньги»: Александр Рогов назвал главную роскошь в своей жизни

Отдых и возможность побыть наедине с собой стали настоящей роскошью для стилиста Александра Рогова. Он признался, что плотный рабочий график почти не оставляет времени на собственные желания.

«Настоящей роскошью, которую нельзя купить за деньги, для меня являются отдых и время на себя», — отметил телеведущий в интервью Леди Mail.

По словам звезды, при выборе между личными планами и профессиональными обязанностями он чаще отдаёт предпочтение работе. Поэтому особенно ценит возможность выспаться и ничего не делать.

Ещё одна редкая привилегия — отключить телефон и не переживать из-за своей недоступности. Обычно такую передышку дают только перелёты. В остальное время Рогов старается оперативно отвечать на сообщения и звонки. Он придерживается простого правила общения: прежде чем звонить, лучше написать человеку, дождаться ответа и согласовать разговор.

Ранее врач в беседе с Life.ru объяснил, почему работа во время отпуска мешает восстановлению. По его словам, постоянная готовность отвечать на сообщения сохраняет рабочее напряжение, мешает расслабиться и может ухудшать сон.