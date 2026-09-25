Хочу уволиться!!! Запросы о выгорании достигли минимума за 7 лет, но есть нюанс

Россияне всё реже пытаются разобраться с профессиональным выгоранием, зато заметно чаще задумываются об увольнении, повышении и поиске дела жизни. Такие выводы следуют из исследования философского клуба Quercus, сообщает «Газета.Ru».

Число ежемесячных запросов о том, как справиться с истощением на работе, опустилось до 19 489 — это минимум за семь лет наблюдений. За год показатель снизился на 19,5%, а по сравнению с 2020-м — на 8,2%. Наибольший интерес к теме фиксировался в 2022 году, когда количество обращений достигало 25 348.

При этом сама работа стала волновать людей гораздо сильнее. Совокупная популярность десяти изученных формулировок выросла за семь лет на 46% — с 237 тысяч до 346 тысяч обращений в месяц. Доля выгорания внутри этой выборки, напротив, сократилась почти в 1,6 раза — с 8,96 до 5,62%.

Россияне всё чаще ищут не название своему состоянию, а конкретный выход. Формулировка «хочу уволиться» за семь лет прибавила 81% и теперь собирает около 22 тысяч обращений ежемесячно. Интерес к вопросу «как получить повышение» с 2023 года вырос на 83% — до 27 641.

Одновременно люди стали активнее задумываться о смысле труда. Соответствующий запрос за последний год прибавил 21% и достиг рекордных 34 163 обращений. Формулировка «дело жизни» также обновила максимум — 92 881 против 67 822 в 2020 году.

Программный директор конференции «Философия в ответе» Александра Московская считает, что термин «выгорание» стал настолько привычным, что людям уже не нужно выяснять, как называется их состояние. Теперь их больше интересует, зачем они продолжают заниматься этой работой и что можно изменить.

Исследование при этом не доказывает, что россияне стали меньше уставать. По словам эксперта, изменился сам характер вопросов: вместо описания проблемы люди ищут инструкцию к действию.

Ранее эксперты предупредили, что постоянная доступность в рабочих чатах может привести к цифровому выгоранию. Из-за непрерывных уведомлений мозг даже после окончания дня остаётся в состоянии готовности и не успевает полноценно восстановиться.